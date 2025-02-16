2025-02-16 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9%، فيما سجل الإنفاق العام انخفاضا.

وقال البنك في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الدين الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 2.9% ليصل الى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ فيه 78.77 ترليون دينار" .

واضاف ان "ارتفاع الدين الداخلي يعود الى نمو السندات الموجهة للجمهور بمعدل 15.2% فضلا عن نمو الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية و الحوالات الالكترونية بمعدل 2%".

وأشار التقرير إلى ان 'قروض المؤسسات المالية والمصارف الحكومية كانت ثابتة خلال المدة نفسها".

من جهة ثانية ذكر البنك أنه "عن تسجيل الإنفاق العام انخفاضا في تشرين الثاني من العام 2024 بمقدار 15.15 ترليون دينار بمعدل 54.42% ليصل الى 12.69 ترليون دينار عن تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته البالغ 27.84 ترليون دينار".