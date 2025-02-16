2025-02-16 10:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج مع تسجيل محافظات حرارة تقترب من درجة الانجماد. وقالت الهيئة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً […]

ظهرت المقالة محافظات تقترب من الانجماد.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وثلوج بطقس العراق أولاً على ايشان.



