المدى/بغداد يلاقي منتخبنا الشبابي، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، نظيره السعودي على ملعبِ مركز باوان الرياضيّ في مدينة شينزن ضمن الجولةِ الثانية من منافساتِ المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 في الصين في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد. حيث حقق منتخبنا فوزا على كوريا الشمالية من خلال التعادل الإيجابي لكلا الفريقين، […]

