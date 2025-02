2025-02-16 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة، بأنه سيتم افتتاح 12 جسراً ومجسّراً خلال العام الحالي. وبحسب المتحدِّث الرسميِّ باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى)، فإنَّ "الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المروريَّة تتضمَّن (16) مشروعاً، افتتح منها تسعة حتى الآن، بينما سيتمّ افتتاح المتبقي منها تباعاً وعددها سبعة، قبل حلول منتصف العام […]

The post الإعمار: سيفتتح 12 جسراً ومجسّراً خلال العام الحالي ببغداد appeared first on جريدة المدى.