ذي قار: إجراءات للحفاظ على سكان الأهوار

2025-02-16 10:55:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار، رزاق كشيش، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على سكان الأهوار، مبيناً أن تعداد سكان الجبايش وصل الى 120 ألف مواطن.

وقال كشيش لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية اتخذت إجراءات للحفاظ على سكان الأهوار، حيث أن تعداد الجبايش بحسب البطاقة الوطنية وصل الى 120 ألف مواطن".

وأضاف أن "معاهدة رامسار ليس فقط العراق من يحافظ عليها بل على جميع الدول أن تحافظ عليها"، لافتا الى "أننا في الحكومة المحلية معنيون بالمواطن، أما ملف الماء فهو ملف اتحادي".

وناشد "الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية ببذل جهدهما في إنعاش الأهوار".

يذكر أن وزير الموارد المائية، عون ذياب كشف في وقت سابق، عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على حصة ثابتة من المياه للأهوار رغم انخفاض الواردات من تركيا.