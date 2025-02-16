ضبط (8) عجلات دون الموديل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

2025-02-16 10:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (8) عجلات دون الموديل معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط عجلات عدد (8) مخبأة ومعدة للتهريب، تبين بعد التحري عنها وتدقيق أرقام الشاصي، أنها دون الموديل المسموح بالاستيراد".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات الى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق".