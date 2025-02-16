طقس العراق.. أمطار وثلوج ومحافظات تقترب من درجة الانجماد

2025-02-16 10:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج مع تسجيل محافظات حرارة تقترب من درجة الانجماد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار في أقسامها الشرقية كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية ‫(6 -8) كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم".

وأضاف البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الاثنين في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 17، السليمانية 10، أربيل 13، نينوى والأنبار 15، صلاح الدين وديالى 16، ذي قار والديوانية والمثنى والبصرة 18".

وأشار إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وبين أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "يوم الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد مع فرصة لتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".