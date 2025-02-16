منتخبنا الشبابي يواصل مشواره الآسيوي بلقاء نظيره السعودي اليوم
2025-02-16 10:55:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
يواجه منتخبُ الشباب، نظيره السعودي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، على ملعبِ مركز باوان الرياضيّ في مدينة شينزن ضمن الجولةِ الثانية من منافساتِ المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 في الصين.
وسيقود مباراة منتخبنا أمام نظيره السعودي، الحكمُ الدوليّ العُماني، قاسم الحاتمي.
واستهل منتخبنا مشواره القاري بالتعادل أمام كوريا الشمالية بهدف لمثله، بينما نجح المنتخب السعودي باجتياز نشامى الأردن بهدف نظيف .
ويدرك مدرب شبابنا، عماد محمد، صعوبة المباراة وأهميتها في تحديد نسبة حظوظ منتخبنا بالانتقال إلى الدور الثاني، ولذلك ركز خلال التدريبات الأخيرة على معالجة بعض الأخطاء التي رافقت خطوط الفريق في اللقاء الأول.
يواجه منتخبُ الشباب، نظيره السعودي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الأحد، على ملعبِ مركز باوان الرياضيّ في مدينة شينزن ضمن الجولةِ الثانية من منافساتِ المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 في الصين.
وسيقود مباراة منتخبنا أمام نظيره السعودي، الحكمُ الدوليّ العُماني، قاسم الحاتمي.
واستهل منتخبنا مشواره القاري بالتعادل أمام كوريا الشمالية بهدف لمثله، بينما نجح المنتخب السعودي باجتياز نشامى الأردن بهدف نظيف .
ويدرك مدرب شبابنا، عماد محمد، صعوبة المباراة وأهميتها في تحديد نسبة حظوظ منتخبنا بالانتقال إلى الدور الثاني، ولذلك ركز خلال التدريبات الأخيرة على معالجة بعض الأخطاء التي رافقت خطوط الفريق في اللقاء الأول.