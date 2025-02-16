2025-02-16 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، ضبط مستلزمات طبية و8 عجلات معدة للتهريب في ميناء ام قصر.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدم، خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (مستلزمات طبية مختلفة تستخدم لمعالجة الكسور) مخبأة لم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزه، كونها لاتحمل موافقات اصولية من وزارة الصحة وغير مفحوصة مختبرياً".

وفي بيان اخر، بينت الهيئة، أن "مفارزها في منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط عجلات عدد (8) مخبأة معدة للتهريب، تبين بعد التحري عنها وتدقيق أرقام شواصيها تبينت دون الموديل المسموح الاستيراد".

واكدت الهيئة انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والعجلات المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك ام قصر لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".