محافظ ذي قار: الأصوات النشاز تريد محاربة الاستقرار الأمني والمنجز العمراني

2025-02-16 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، أن هناك أطرافا تحاول عرقلة الاستقرار الأمني والإنجازات العمرانية في المحافظة، مشيرا إلى أن التقدم الملحوظ الذي شهدته ذي قار في مشاريعها التنموية والاستراتيجية، مثل مدينة أور السياحية ومطار الناصرية، لم يرق للبعض الذين يسعون لخلق الأزمات والتشكيك بالمنجزات. وأوضح الإبراهيمي،...

