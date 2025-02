رئيس لجنة الصحة: ذي قار تستقبل مياه رديئة وتنقيتها تفوق إمكانيات المحافظة

2025-02-16 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار ورئيس لجنة الصحة والبيئة، الدكتور أحمد الخفاجي، أن المحافظة تواجه صعوبات كبيرة في تنقية المياه القادمة إليها بسبب تدني جودتها، ما يفوق الإمكانيات المتاحة للمؤسسات الخدمية، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية طلبت دعماً من الحكومة المركزية لتوفير المواد الاحتياطية اللازمة لمحطات...

