مجلس ذي قار: انخفاض حصة المحافظة من تجهيز الكهرباء إلى 750 ميغاواط

2025-02-16 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، أن حصة المحافظة من الكهرباء انخفضت بشكل حاد من 1800 ميغاواط إلى 750 ميغاواط بسبب شح الغاز الإيراني، مشيراً إلى أن قرار تقليص الحصة هو قرار اتحادي وليس بيد الحكومة المحلية. وأشار العمري، خلال لقائه في برنامج هموم...

