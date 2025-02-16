اعتقال عضو بمجلس محافظة ذي قار وحمايته بعد تصادم مع قوة أمنية

2025-02-16 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، بأن عضو مجلس محافظة ذي قار سالم الاسماعيلي وحمايته تم اعتقالهم جراء تصادمهم مع قوة أمنية كانت تعمل على إزالة التجاوزات في سوق هرج وسط مدينة الناصرية.

وأوضح المصدر لـ "بغداد اليوم" أنه "تم إلقاء القبض على الاسماعيلي وحمايته بعد وقوع مشادة مع القوة الأمنية أثناء تنفيذ حملة إزالة التجاوزات، حيث حاولوا عرقلة العمل مما أدى إلى احتجازهم".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفتح تحقيق في الحادثة".



