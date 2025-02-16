تظاهرات للخريجين في بغداد وبابل وعمال النظافة يحتجون في البصرة

2025-02-16 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تظاهر العشرات من خريجي المهن الطبية والصحية، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، في العاصمة بغداد أمام مقر وزارة الصحة في منطقة باب المعظم للمطالبة بتعيينهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إنه "رغم محاولات منع دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات إلى بغداد، غير أن خريجو المهن الصحية والطبية تظاهروا أمام مقر وزارة الصحة في منطقة باب المعظم للمطالبة بتعيينهم".

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من الخريجين أمام مجلس محافظة بابل صباح اليوم للمطالبة بالتعيين.

كما شهدت محافظة البصرة احتجاجات وقطع الشارع الرئيسي لمبنى المحافظة السابق من قبل المتظاهرين من عمال النظافة المحتجين امام بلديات البصرة.









