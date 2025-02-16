2025-02-16 12:09:04 - المصدر: ايشان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع غزة، وذلك في ختام المناقشات الأمنية التي جرت أمس السبت، فيما تجري إسرائيل مناقشات مع الوسطاء لتعديل مسار الاتفاق. جاء ذلك على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن […]

ظهرت المقالة نتنياهو يمنع دخول “الكرفانات” لأهالي غزة في خرق واضح لاتفاق الهدنة أولاً على ايشان.



