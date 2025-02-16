وزير التخطيط ورئيس مجلس الأمناء يبحثان دور شبكة الإعلام بصناعة خطاب وطني هادف

2025-02-16 12:45:07 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث وزير التخطيط ،محمد علي تميم، ورئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ثائر الغانمي، اليوم الأحد، دور الشبكة بصناعة خطاب وطني هادف، فيما أكد الغانمي قرب إطلاق قناة فضائية خاصة بالأطفال.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، محمد علي تميم، التقى رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ثائر الغانمي، وعدداً من أعضاء المجلس".

وأوضح، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث دور الشبكة في صناعة خطاب وطني هادف، ودعم قضايا التنمية، كما شهد اللقاء مناقشة السياسة الإعلامية العامة لشبكة الإعلام العراقي، وآفاقها المستقبلية".

من جانبه أكد الغانمي، أن "الشبكة تتبنى خطاباً وطنياً جامعاً، فهي تمثل إعلام الدولة العراقية، بجميع مفاصلها وفعالياتها"، معلناً عن "قرب إطلاق قناة فضائية جديدة، خاصة بالأطفال".

وثمن "دعم وزير التخطيط، للإعلام العراقي الهادف".