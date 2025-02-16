القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب يبحثان متابعة بقايا خلايا التنظيمات الارهابية

2025-02-16 12:45:12 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي، اليوم الاحد، متابعة بقايا خلايا التنظيمات الارهابية.

وقال اعلام مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي".

واضاف ان "الطرفين بحثا سبل متابعة بقايا خلايا التنظيمات الارهابية".