مسعود بارزاني يتلقى رسالة من عبد الله أوجلان ويؤكد دعمه لعملية السلام

2025-02-16 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين اقليم كوردستان، وفد إيمرالي برئاسة بروين بولدان، وبحضور سري سريا أوندر.

وذكر بيان صدر عن مقر بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوفد الزائر أطلع الزعيم بارزاني على آرائهم بشأن الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل ونتائج اجتماعاتهم مع عبد الله أوجلان، كما نقل الوفد محتوى رسالة من عبد الله أوجلان إلى مسعود بارزاني.

من جانبه، رحّب الزعيم بارزاني بالوفد الزائر، مشدداً على أهمية عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل.

وأكد مسعود بارزاني، ضرورة أن تبذل جميع الأطراف جهودها لإنجاح العملية، كما جدد استعداده الكامل لدعم ومساندة عملية السلام في تركيا، والتأكيد على استمرار التواصل في هذا الإطار.

ووفد "إيمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، في سجن إيمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.