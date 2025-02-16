بازار خيري في السليمانية لدعم مستشفى هيوا لعلاج السرطان.. صور

2025-02-16 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عدد من الشباب في محافظةالسليمانية، يوم الأحد، بازارا خيريا لدعم مستشفى "هيوا" لعلاج السرطان،بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال.

وقالت المشرفة على الفعالية، سوزان أبو بكر،لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النشاط يأتي في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى تسليطالضوء على معاناة الأطفال المصابين بالسرطان في السليمانية".

وأضافت أن "المستشفى بحاجة إلى دعم مستمرلضمان توفير العلاج اللازم لهم".

وشارك في البازار طلاب ومهنيون، حيث عرضوامنتجات متنوعة مثل المشغولات اليدوية، والأطعمة، والأعمال الفنية، وسط تفاعلوإقبال كبير من المواطنين الذين حرصوا على تقديم الدعم كما تضمن الحدث أنشطةتوعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وطرق الوقاية منه، والدور الذييمكن أن تلعبه العائلات في حماية أبنائها من المرض.

ويأتي تنظيم هذا البازار ضمن سلسلة منالفعاليات التي تشهدها السليمانية سنويًا في اليوم العالمي للوقاية من سرطانالأطفال، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المؤسسات الصحية المتخصصة.

ويأمل المنظمون أن تسهم هذه المبادرة في تحسينالخدمات المقدمة في مستشفى هيوا، وتخفيف معاناة الأطفال المصابين، من خلال توفيرالمزيد من الموارد لعلاجهم.

واليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال، الذييوافق 15 فبراير/ شباط، هو مناسبة عالمية تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر سرطان الأطفال،وأهمية الكشف المبكر عنه، وسبل الوقاية منه.

ويعد مستشفى هيوا في السليمانية من أبرزالمراكز الطبية المتخصصة في علاج السرطان في إقليم كوردستان، حيث يقدم خدماتهللأطفال المصابين بالمرض، ويعتمد بشكل كبير على التبرعات والمبادرات المجتمعيةلتوفير الرعاية اللازمة لهم.