تربية اربيل تباشر بتوزيع رواتب المعلمين والمعلمات من العقود

2025-02-16 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت مديرية تربية أربيل المركزية، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، عن توزيع رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم ابلاغ مدراء كافة المدارس التابعة للمديرية بالتوجه الى ديوان التربية/ قسم المحاسبة اليوم من اجل استلام رواتب المعلمين المتعاقدين".

وتعيش مناطق إقليم كردستان، وخاصة السليمانية، حالة من الاحتقان بسبب تأخر صرف الرواتب، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات من قبل الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.

ومنذ سنوات عدة، يعاني موظفو الحكومة في كردستان من تأخر صرف رواتبهم، حيث تتراكم المستحقات على العديد من الموظفين، مما يسبب معاناة يومية للأسر الكردية.