بعد انباء اعتقاله.. الاسماعيلي: مكافحة الشغب اعتدت على المواطنين في سوق "هرج"

2025-02-16 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

اكد عضو مجلس محافظة ذي قار، سالم عجمي الاسماعيلي، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، أن قوات مكافحة الشغب اعتدت على المواطنين في سوق "هرج" وانتهكت حقوقهم.

وظهر الاسماعيلي في مقطع فيديو، وتابعته "بغداد اليوم، قائلا "أنا وجميع اعضاء مجلس محافظة ذي قار مع تطبيق القانون ومعاقبة المسيئين ولكن هذا لا يعني السماح للقوات الامنية واجهزة مكافحة الشغب باستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وانتهاك حقوقهم".

واضاف اني "اليوم شاهدت بعيني المجموعة التي كانت ترفع التجاوزات في سوق (هرج) تعتدي على كثير من المواطنين وتنتهك حقوقهم، هذا الامر غير مقبول ومرفوض".

وطالب الاسماعيلي بـ"تشكيل لجنة تحقيقة لمعرفة المقصر وتقديمه الى القضاء لينال جزءه العادل لان المواطنين لا يستحقون هذه الاساليب غير الحضارية".

هذا وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، بأن عضو مجلس محافظة ذي قار سالم الاسماعيلي وحمايته تم اعتقالهم جراء تصادمهم مع قوة أمنية كانت تعمل على إزالة التجاوزات في سوق هرج وسط مدينة الناصرية.

وأوضح المصدر لـ "بغداد اليوم" أنه "تم إلقاء القبض على الاسماعيلي وحمايته بعد وقوع مشادة مع القوة الأمنية أثناء تنفيذ حملة إزالة التجاوزات، حيث حاولوا عرقلة العمل مما أدى إلى احتجازهم".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفتح تحقيق في الحادثة".