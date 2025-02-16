2025-02-16 13:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع نظيره اليمني، خالد أحمد الوصابي، فيما أكد أن هناك نحو 500 طالب يمني سنوياً يدرسون بالجامعات العراقية.

وقال العبودي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني، خالد أحمد الوصابي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "وقعنا مذكرة تفاهم مشتركة مع اليمن، ولدينا مشاريع مهمة جدا في طور تنفيذها مع وزارة التعليم العالي لليمن الشقيق"، مبينا ان "الوزارة قدمت دوراً واهتماماً بطلبتنا من اليمن ضمن مبادرة ادرس في العراق".

وأضاف أن "المبادرة أُطلقت منذ سنتين ولاقت ترحيباً من الدول العربية والآسيوية وحتى الأوروبية"، مشيرا الى أن "هناك أكثر من 3500 طالب أجنبي يدرسون في العراق حصة اليمنيين منهم 500 طالب سنوياً".

وأكد أن "الوزارة ستطلق في شهر آذار المقبل مبادرة اخرى لزيادة العدد الى الضعف"، لافتا الى "أننا وجهنا جامعاتنا وكلياتنا الاهتمام بالطلبة الأجانب وهناك منح مجانية ونصف مجانية".

وبين أن "العراق البلد الثاني لليمنيين، سواء على المستوى الدراسة أو العمل أو السياحة وسنكون على قدر المسؤولية لاستضافة طلبتنا الأعزاء".

من جهته قال وزير التعليم العالي لجمهورية اليمن، خالد أحمد الوصابي، خلال المؤتمر: "نشعر بالسعادة ونحن نعيد الأواصر بالتبادل الثقافي بين اليمن والعراق"، لافتا الى أن "العلاقات بين الدولتين ممتدة منذ 80 عاماً".

وذكر "نقولها بكل فخر إن الكثير من يدير مؤسسات الدولة في اليمن من خريجي العراق وساهمت الجامعات العراقية في البناء الحضاري والعلمي"، موضحا "أننا نوقع الاتفاقية بين العراق واليمن لنعيد الزخم من جديد ونعيد أواصر البناء التعليمي للبلدين".

مقدماً الشكر لـ"الحكومة العراقية ووزارة التعليم العالي على هذه المبادرة وهي خطوة مهمة باعتبار أن 1500 طالب غير قليل"، موضحا أنه "ضمن مبادرة ادرس في العراق، هناك 500 طالب من اليمن بمعدل 35 ‎%‎ من الطلبة الأجانب الدارسين في العراق".

وذكر "أننا باتجاه تعيين ملحق ثقافي في بغداد والبدء في تعزيز مذكرات ثقافية على نفقة الحكومة اليمنية الى الجامعات العراقية"، مشيرا الى "أننا نفخر بالمستوى العلمي للجامعات العراقية والمستوى الحضاري".