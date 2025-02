2025-02-16 13:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أذل أوروبا في ثلاثة أيام فقط. وجاء في تقريره: "لقد فاجأ ترامب أوروبا وخنقها وأذلها، مما ترك أقرب حليف قاري للولايات المتحدة في حالة من الذهول. لقد حدث هذا في ثلاثة أيام قصيرة هذا الأسبوع". وأوضح أن "وضع أوروبا الحالي نتج عن قرار […]

