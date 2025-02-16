2025-02-16 14:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن النائب مصطفى سند، عن تنازله عن حقه الشخصي بحق المدان علي مطير، الضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو. وأوضح سند عبر منشور على فيسبوك، أن قراره جاء استجابةً لطلب والدته وتقديرًا لـتضحيات الجهاز الأمني، مشيرًا إلى أن التنازل يهدف إلى منح فرصة جديدة للمدان في إطار المصالحة المجتمعية وتطبيق العدالة وفق الأطر القانونية.

ظهرت المقالة سند يتنازل عن دعواه بحق مطير: نزولاً عند رغبة والدته أولاً على ايشان.



