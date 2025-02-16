2025-02-16 14:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التربية أن عدد الطلبة والتلاميذ المشمولين بمنحة الطلبة تجاوز مليوني مستفيد حتى الآن في بغداد والمحافظات، مؤكدة استمرار تسجيل المشمولين في البرنامج الذي أسهم بشكل ملحوظ في الحد من التسرب المدرسي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد لـجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”: إن “الوزارة لا تزال مستمرة بتسجيل الطلبة والتلاميذ لشمولهم بمنحة […]

ظهرت المقالة منحة الطلبة تتجاوز مليوني مستفيد وتقلل التسرب المدرسي أولاً على ايشان.



