منظومة VAR ستغيب عن الجولات المقبلة لدوري نجوم العراق

2025-02-16 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يومالأحد، عن تداعيات فنية صعبة سيعاني منها دوري نجوم العراق لكرة القدم في الجولاتالمقبلة، أبرزها غياب منظومة الـVAR.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفقنيوز، إن "منظومة VARستلغى بنسبة كبيرة في الجولات المقبلة و اعتبارا من الجولة الـ 21 بسبب عدم تسديدمستحقات شركة عشتار الناقلة للبطولة".

وأضاف أن "شبكة الاعلام العراقي ملزمةبتسديد مبلغ 9 مليارات دينار للشركة التي لم تتسلمها من الشبكة المبلغ"،موضحا أن "الاتحاد وبعد الاستفسار عن الموضوع تأكد بأن الشبكة لم تتسلمالمبلغ المخصص للدوري من وزارة المالية".

ولفت بحر العلوم إلى أن "الحكومة كانت قدصادقت على صرف 17 مليار دينار للشبكة، لكن وزيرة المالية لم تصرف لها المبلغ بداعيعدم وجود سيولة مالية".

وأشار إلى أن "هناك محاولات جارية من أجلحل الموضوع والوصول الى طريقة تنهي هذه الأزمة التي عصفت بالنقل التلفزيوني".

وكانت شركة عشتار للنقل التلفزيوني، أعلنت فيوقت سابق، عن توقف منظومة VARمن الجولة القادمة في دوري نجوم العراق لأسباب مالية.