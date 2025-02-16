الإعلان عن تشكيلة منتخب شباب العراق في مواجهة نظيره السعودي

2025-02-16 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب شباب العراق عناد محمد عن تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة منتخب السعودية، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة آسيا دون 20 عاماً الجارية في الصين للفترة من 12 شهر شباط ولغاية الأول من آذار المقبل.

وتألفت التشكيلة من: وسام علي لحراسة المرمى ، واللاعبين عباس عدنان ، وحسين فاهم ، ومصطفى قابيل ، واموري فيصل ، ومصطفى نواغ ، وحسن عما ، وعلي مخلد ، ومسلم موسى ، وكرار جعفر وليث ضياء .

ويخوض المنتخب العراقي منافساته ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب العراق كلا من السعودية والأردن.