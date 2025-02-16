بعد الإفراج عنه.. عضو مجلس ذي قار: نحن مع تطبيق القانون

2025-02-16 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ذي قار سالمعجمي الاسماعيلي، يوم الأحد، بعد الإفراج عنه على خلفية مشاجرة مع القوات الأمنية،أنه مع تطبيق القانون.

وقال الإسماعيلي، في مقطع فيديو، ورد لوكالةشفق نيوز، "نحن مع القانون وتطبيقه".

وأضاف "لكن على القوات الامنية حفظ حقوقالمواطن الذي قاري بأي شكل من الأشكال".

وكان شهود عيان، قد أكدوا في وقت سابق مناليوم، اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار الشيخ سالم الاسماعيلي وحمايته جراء تصادمهمع قوة أمنية.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن: قوة امنيةاعتقلت الإسماعيلي وحمايته، أثناء تصادمه مع القوات الأمنية التي حاولت إزالةالمتجاوزين في سوق هرج وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، دون ذكر تفاصيلأخرى.