العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة لنقل وتوطين صناعة الزوارق الحربية والخدمات البحرية

2025-02-16 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأحد، توقيع اتفاق مع بريطانيا لنقل وتوطين صناعة الزوارق الحربية والخدمات البحرية.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي حسن، استقبل في مقر الهيئة وفداً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة البارونة بيكلسون عضو مجلس اللوردات ورئيس مجلس الأعمال العراقي البريطاني، وضم الوفد رئيس شركة AMC لصناعة الزوارق الحربية والخدمات الحربية ومستشار الهيئة البحرية البريطانية ورئيس المجلس التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني".وأوضح، أنه "جرى خلال زيارة الوفد، توقيع مذكرة دعم لنقل وتوطين صناعة الزوارق الحربية والخدمات البحرية داخل العراق"، مشيرا الى "مساعي الهيئة الى توسيع آفاق التعاون المشترك بينها وبين كبريات الشركات العالمية تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".