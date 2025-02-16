اقتصادي يعلق على ارتفاع الدين الداخلي للعراق: افصحوا عن النمو السنوي

2025-02-16 15:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، على ارتفاع الدين الداخلي للعراق، بينما توجه مطالبا البنك المركزي بالكشف عن معدل النمو السنوي وليس الشهري للدين الداخلي.

وقال المرسومي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل الى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، والذي بلغ فيه 78.77 ترليون دينار".

وبين، انه "كان على البنك المركزي ان يكشف عن معدل النمو السنوي وليس الشهري للدين الداخلي الذي ارتفع من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83.049 في نهاية عام 2024 وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%".

وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9%، فيما سجل الإنفاق العام انخفاضا.

وقال البنك في تقرير لهُ اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الدين الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 2.9% ليصل الى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ فيه 78.77 ترليون دينار" .

وأضاف ان "ارتفاع الدين الداخلي يعود الى نمو السندات الموجهة للجمهور بمعدل 15.2% فضلا عن نمو الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية و الحوالات الالكترونية بمعدل 2%".

وأشار التقرير إلى ان "قروض المؤسسات المالية والمصارف الحكومية كانت ثابتة خلال المدة نفسها".

من جهة ثانية ذكر البنك أنه "عن تسجيل الإنفاق العام انخفاضا في تشرين الثاني من العام 2024 بمقدار 15.15 ترليون دينار بمعدل 54.42% ليصل الى 12.69 ترليون دينار عن تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته البالغ 27.84 ترليون دينار".