المالية النيابية تستضيف محافظ البنك بشأن العقارات والعمولات

2025-02-16 15:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة المالية النيابية،مصطفى سند، يوم الأحد، أن اللجنة قررت استضافة محافظ البنك المركزي على خلفيةقرارات صدرت مؤخرا، فيما بين أن الموعد لم يحدد حتى الآن.

وقال سند لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةالمالية النيابية قررت استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، على خلفيةالقرارات والكتب التي صدرت من البنك في الآونة الأخيرة".

وأضاف أن "الاستضافة ستناقش الكثير منالأمور، أبرزها القرار الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعنطريق المصارف، والموضوع الاخر رفع العمولة الخاصة بالبطاقات الإلكترونية من تداولوسحب رواتب الموظفين".

وتابع أن "موعد استضافة محافظ البنكالمركزي لم يحدد بعد، وسيكون هناك اجتماع اللجنة المالية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديدموعد الاستضافة خلال الايام المقبلة".

وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداًيقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجهإلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقاراتسيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العنايةالواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.

كما قرر البنك المركزي رفع عمولة السحب منالبطاقات الإلكترونية، لتكون 2000 دينار لكل مليون دينار بعد أن كانت 1000 دينار،وهذا يشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وسبق لنواب وأن طالبوا باستضافة محافظ البنكالمركزي علي العلاق، للوقوف على إجراءات عدة اتخذت من قبله خلال الفترة الماضية.