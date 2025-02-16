إنجاز أوراق اللاعب بيتر كوركيس
2025-02-16 15:15:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت لجنة اللاعبين المُحترفين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إنجاز الأوراق الرسميّة كافة للاعبِ المُنتخبِ الوطنيّ، بيتر كوركيس.
وذكر عُضو اللجنة، زيد الزيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أوراقَ اللاعب مرت بمراحل عدة، وتمّ العملُ من خلالها بأربع دولٍ، وبأربع قاراتٍ مختلفةٍ ، وهو ما جعلنا نعمل بجُهودٍ مضاعفةٍ لضَمانِ تواجدِ اللاعب في الاستحقاقاتِ المُقبلة للمنتخبِ الوطنيّ ، وفي مقدمتها تصفياتُ كأس العالم للقارةِ الآسيويّة ".
وأضاف أن " الدعمَ الكبير الذي أولته الحكومةُ العراقيّة لقضيةِ اللاعب ، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية، إضافةً إلى مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والعاملين في السفاراتِ العراقيّة المعنية ووزارة الصحة، ساهمَ بشكلٍ كبيرٍ في إنجازِ أوراق اللاعب".
وتابع الزيدي أن " العملَ بدأ مع قسمِ العلاقاتِ في اتحادِ كرة القدم لغرض نقلِ ملفِ اللاعب من الاتحادِ السويدي إلى الاتحادِ العراقيّ كي يكون متاحاً في المبارياتِ المُقبلة لتَمثيلِ أُسود الرافدين بشكلٍ رسمي ".
أعلنت لجنة اللاعبين المُحترفين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إنجاز الأوراق الرسميّة كافة للاعبِ المُنتخبِ الوطنيّ، بيتر كوركيس.
وذكر عُضو اللجنة، زيد الزيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أوراقَ اللاعب مرت بمراحل عدة، وتمّ العملُ من خلالها بأربع دولٍ، وبأربع قاراتٍ مختلفةٍ ، وهو ما جعلنا نعمل بجُهودٍ مضاعفةٍ لضَمانِ تواجدِ اللاعب في الاستحقاقاتِ المُقبلة للمنتخبِ الوطنيّ ، وفي مقدمتها تصفياتُ كأس العالم للقارةِ الآسيويّة ".
وأضاف أن " الدعمَ الكبير الذي أولته الحكومةُ العراقيّة لقضيةِ اللاعب ، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزير الداخلية، إضافةً إلى مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة والعاملين في السفاراتِ العراقيّة المعنية ووزارة الصحة، ساهمَ بشكلٍ كبيرٍ في إنجازِ أوراق اللاعب".
وتابع الزيدي أن " العملَ بدأ مع قسمِ العلاقاتِ في اتحادِ كرة القدم لغرض نقلِ ملفِ اللاعب من الاتحادِ السويدي إلى الاتحادِ العراقيّ كي يكون متاحاً في المبارياتِ المُقبلة لتَمثيلِ أُسود الرافدين بشكلٍ رسمي ".