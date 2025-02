الناتو: القوات العراقية جاهزة للتحديات الإقليمية وتتجاوز معايير الحلف

2025-02-16 15:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد قائد بعثة الناتو في العراق، الجنرال لوكاس شخويرس، اليوم الأحد، أن القوات العراقية جاهزة للتعامل مع التداعيات الإقليمية المحتملة. وقال شخويرس في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعتها (المدى) أن "الوضع في بغداد وعموم مدن العراق هادئ ولا توجد أي حوادث، إلا أنه لا يخفى عن الجميع وجود بعض من بقايا عصابات داعش الإرهابية […]

