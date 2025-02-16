البنك المركزي ينفي تعرض مصارف عراقية للعقوبات الدولية

2025-02-16 15:45:04 - المصدر: ايشان

نفى البنك المركزي العراقي، الأحد، تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية. وجاء في بيان البنك المركزي: “نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها”. وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام أنباء عن إدراج الخزانة الأمريكية 5 بنوك عراقية […]

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