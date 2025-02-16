(الخارجية) تعقد الاجتماع ال8 للجنة الفنية القانونية الكويتية العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود البحرية

2025-02-16 16:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 16 - 2 (كونا) —- عقد اليوم الأحد الاجتماع الثامن للجنة الفنية القانونية الكويتية العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162 بدولةالكويت.وترأس وفد دولة الكويت نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في حين ترأس وفد جمهورية العراق وكيل مستشار الأمن القومي الدكتور عصام السعدي حيث بحث الجانبان المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة. (النهاية) ن م ع