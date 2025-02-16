الخزانة الأمريكية تعاقب مصارف وشركات عراقية بعد اجتماعها بالبنك المركزي

2025-02-16 16:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، أن الخزانة الأمريكية بدأت حملة العقاب على مصارف وشركات عراقية بعد اجتماعها بالبنك المركزي.

وقال الهاشمي في منشور على حسابه في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم" إن "العمليات (غير العسكرية) الأمريكية انطلقت باتجاه العراق والحملة الأولى استهدفت معاقبة مصارف عراقية "دكاكينية" بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية وتمويل جماعات ودول معاقبة وداعمة للإرهاب".

وأضاف أن "العقوبات الامريكية وصلت بشكل رسمي للجهات العراقية المعنية (حسب مصادر داخلية) من قبل مكتب OFAC للاستخبارات المالية التابع للخزانة الأمريكية وهو المعني برصد ومتابعة ومعاقبة الكيانات والافراد الداعمين للإرهاب والنشاطات المسلحة والمعاقبة أمريكياً".

وتابع: "المصارف العراقية المعاقبة هي من فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة والتي يبدو انها كانت تنشط خلف الكواليس بنشاطات مؤذية للاقتصاد العراقي ومخالفة لنظام العقوبات الأمريكية والدولية، تسرب وتهرب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "أسماء المصارف يمكن الإشارة لها بالرموز ( م ع. - أ. ع. - س - م - م ) يضاف لها شركات الدفع الإلكتروني التي سيتم منعها من تشغيل بطاقاتها خارج العراق، لافتاً أن التحرك الأمريكي المباشر من خلال أقوى وأخطر مكتب استخباري مالي أمريكي يؤكد جدية الخزانة الأمريكية في سرعة إنفاذ وتطبيق الأوامر التنفيذية للإدارة الأمريكية الجديدة دون تأخير".

كما أشار إلى أن الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية تكشف حقيقة سوء إدارة وضعف اسلوب المركزي العراقي في تنقية النظام المصرفي العراقي من عمليات التهريب المالي التي تتسبب بضياعات مالية هائلة من أموال العراق، والتي لم تساهم في تخليص العراق من المصارف الاحتيالية التي استمر اصحابها في الاعتياش على الدولار العراقي !

وبين الهاشمي أن الخطة التنفيذية الأمريكية التي انطلقت لها بداية، تتعلق بمعاقبة مصارف وشركات ولكن لا أحد يعلم كيف وأين ستنتهي وماهي مرحلتها الثانية وماهي تأثيراتها على الاقتصاد العراقي وكيف هي استعدادات الجهات الرسمية العراقية، وهل وقف الطاقة الإيرانية نحو العراق ستكون هي الجولة الثانية، ام ستتوسع العقوبات والتشديدات على الجهاز المصرفي العراقي، قائلا: "ننتظر ونرى".

وأعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".

وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.

وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.

وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.

وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.