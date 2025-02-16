السوداني يطلق التنفيذ لأبنية مدرسية في 5 محافظات ويؤكد حاجة العراق لـ10 آلاف مدرسة

2025-02-16 16:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الأحد، العمل التنفيذي لأبنية مدرسية في 5 محافظات ضمن مشروع"إيدوبا"، فيما أكد أن حاجة العراق الفعلية هي 10 آلاف مدرسة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، أطلق عبر دائرة تلفزيونية، الأعمالالتنفيذية لمجموعة من الأبنية المدرسية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن المرحلةالأولى من مشروع "إيدوبا" التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص ضمن نشاطاتصندوق العراق للتنمية".

وأضاف: "تم إطلاق العمل التنفيذي لتشييدعدد من المدارس، في منطقة سبع قصور بمحافظة بغداد، ومنطقة حي الحصن بقضاء المحاويلفي محافظة بابل، ومنطقة العنبري في قضاء الهارثة بالبصرة، ومنطقة الهلايجية فيقضاء الرميثة بالمثنى، ومنطقة عامرية الصمود في قضاء الفلوجة بالأنبار".

وأشار السوداني، وفقا للبيان، إلى "مايمثله مشروع "إيدوبا"، من رؤية حكومية جديدة لبناء المدارس من خلالالشراكة مع القطاع الخاص، بتصاميم ومواصفات حديثة، مبيناً أن المشروع يستثمر أموالالقطاع الخاص للتنفيذ، وبصيغة الأجر مقابل الخدمة، وضمن زمن محدد، وتتحمل الشركاتأعمال الصيانة طيلة فترة العقد، كما ستدقق الجهات الاستشارية في المواصفات الفنيةوالمتطلبات الواجب اتباعها".

وأكد السوداني، "حاجة العراق بحدود 10آلاف مبنى مدرسي، لاسيما في المحافظات، ولا يمكن تلبية الاحتياجات عبر الأساليبالتقليدية لتشييد الأبنية، وقد تم توجيه الجهات المعنية بتهيئة الأراضي التيتستوعب المرحلة الأولى من مشروع إيدوبا، التي تنضوي فيها 600 مدرسة، والعدد مفتوحلبناء المدارس، والأهم اختيار الموقع ليكون حلاً لمشكلة قائمة في توزيع المدارسوإنهاء حالة الدوام المزدوج".

ولفت البيان إلى أن "السوداني ثمّن جهودكل الجهات التي تعاونت مع صندوق تنمية العراق في تهيئة الأراضي للأبنية المدرسية،مشيراً إلى منهج الحكومة بعدم وجود أيّ مشروع متلكئ، والحرص على تهيئة متطلباتالنجاح للشركات المنفذة".