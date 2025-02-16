تحديات إقليمية واتفاقات أمنية في لقاء الأعرجي والوفد الإيراني

2025-02-16 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، مع وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له، التطورات الأمنية والتحديات على المستوى الإقليمي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللقاء شهد مناقشة تنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك الموقع بين البلدين، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق".

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، "على عمق العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة".



