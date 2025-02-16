المندلاوي يدعو إلى اطلاق مبادرة برلمانية عربية إسلامية لدعم غزة ولبنان ورفض خطة التهجير

2025-02-16 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الأحد،الى إطلاق مبادرة برلمانية عربية إسلامية لدعم غزة ولبنان ورفض خطة التهجير، فيما حذر الدول العربية والإسلامية من التهاون مع رغبات تهجير الفلسطينيين ويطالبها بوأد المشروع قبل أن يطال شعوب دول أخرى.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه اليوم، وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، لبحث عدد من الملفات المهمة على الصُعد المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الجارين، والتأكيد على ضرورة تفعيلها في المجالات المختلفة، ولا سيما في الجوانب التجارية والاقتصادية، وبما ينعكس على مصالح الشعبين، والدعوة إلى تبادل الزيارات الرسمية على المستويين البرلماني والحكومي لتنمية العلاقات، فضلاً عن مناقشة آليات تفعيل عمل لجنة الصداقة المشتركة، وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين".

وجدّد النائب الأول "إدانة العراق للانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني رغم اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "استخفاف الاحتلال بالقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ما كانت لتحصل لولا دعم بعض الأنظمة الغربية".

وأعرب عن رفض "مجلس النواب العراقي لمقترح الإدارة الأمريكية بتهجير شعب غزة"، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى "اتخاذ موقف قوي ازاء ذلك".

وحذر "من خطورة التهاون مع هذه الرغبات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم"، مشددا على أنها "ستطال شعوب دول أخرى إذا لم توأد في مهدها".

وطالب في الوقت ذاته بـ"إطلاق مبادرة برلمانية عربية إسلامية لتقديم الدعم لغزة ولبنان ورفض خطة التهجير".