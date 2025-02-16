رئيس الوزراء يطلق العمل بأبنية مدرسية بـ5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا"

2025-02-16 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عبر دائرة تلفزيونية العمل التنفيذي لمجموعة من الأبنية المدرسية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا".وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وعبر دائرة تلفزيونية، أطلق الأعمال التنفيذية لمجموعة من الأبنية المدرسية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إيدوبا" التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص ضمن نشاطات صندوق العراق للتنمية".وأضاف البيان، أنه "تم إطلاق العمل التنفيذي لتشييد عدد من المدارس؛ في منطقة سبع قصور بمحافظة بغداد، ومنطقة حي الحصن بقضاء المحاويل في محافظة بابل، ومنطقة العنبري في قضاء الهارثة بالبصرة، ومنطقة الهلايجية في قضاء الرميثة بالمثنى، ومنطقة عامرية الصمود في قضاء الفلوجة بالأنبار".وأشار رئيس الوزراء، الى "ما يمثله مشروع "إيدوبا"، من رؤية حكومية جديدة لبناء المدارس من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بتصاميم ومواصفات حديثة"، مبيناً أن "المشروع يستثمر أموال القطاع الخاص للتنفيذ، وبصيغة الأجر مقابل الخدمة، وضمن زمن محدد، وتتحمل الشركات أعمال الصيانة طيلة فترة العقد، كما ستدقق الجهات الاستشارية في المواصفات الفنية والمتطلبات الواجب اتباعها".وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "حاجة العراق بحدود 10 آلاف مبنى مدرسي، لاسيما في المحافظات، ولا يمكن تلبية الاحتياجات عبر الأساليب التقليدية لتشييد الأبنية، وقد تم توجيه الجهات المعنية بتهيئة الأراضي التي تستوعب المرحلة الأولى من مشروع إيدوبا، التي تنضوي فيها 600 مدرسة، والعدد مفتوح لبناء المدارس، والأهم اختيار الموقع ليكون حلاً لمشكلة قائمة في توزيع المدارس وإنهاء حالة الدوام المزدوج"، مثمناً "جهود كل الجهات التي تعاونت مع صندوق تنمية العراق في تهيئة الأراضي للأبنية المدرسية".وأشار الى "منهج الحكومة الذي يقضي بعدم وجود أيّ مشروع متلكئ، والحرص على تهيئة متطلبات النجاح للشركات المنفذة"، مشدداً على "ضرورة التحلّي بروح الفريق الواحد في كل نواحي العمل، لاسيما أنّ هذه المشاريع تشكل فرصة لشبابنا بمختلف المواقع بالقطاع الخاص لاكتساب الخبرة في التنفيذ، وتهيئة فرص عمل مضافة".