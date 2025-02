البرلمان العراقي يرفض مقترح الإدارة الامريكية بتهجير شعب غزة

2025-02-16 16:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، عن رفضه مقترح الإدارة الامريكية بتهجير سكان غزة. وذكر بيان لمكتبه تلقته (المدى)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في مكتبه اليوم الأحد، وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب، والسفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل […]

