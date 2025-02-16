2025-02-16 17:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون،يوم الأحد، توجيه دعوة رسمية للرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع لحضور "قمةبغداد"، مشيراً إلى أن رسم سياسة الدولة بيد رئيس الحكومة ووزارة الخارجية،فيما نفى مصدر في الإطار التنسيقي ما تردد إزاء رفض الأخير لحضور الشرع في القمة.

وقال النائب عن دولة القانون، داخل راضي،لوكالة شفق نيوز، إن "لا صحة لما يروج إزاء رفض الإطار مشاركة الشرع في أعمالالقمة العربية التي ستنعقد في بغداد".

وأضاف "المسؤول عن توجيه الدعوات للزعماءوالرؤساء هي القنوات الرسمية في الدولة ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فهيالمعنية برسم سياسة الدولة وهناك أكثر من بروتكول ومعاهدة تنص على أن هناك تعاوناًبين الدول سواء كانت شقيقة أو صديقة أو دول جوار أو إقليمية، في المشاركة بمؤتمراتالقمة أو الاجتماعات المهمة التي تعالج قضايا محورية".

وتابع أن "العراق تربطه علاقة أخوة معالجانب السوري، رغم تغير الحكام أو الشخصيات المتصدية لإدارة الدولة فيدمشق"، مضيفاً أن "اجتماع القمة سيحضره أغلب الرؤساء العرب إن لم يكنجميعهم، والعراق بلد مستقل وصاحب قرار مستقل، بالتالي من حقه دعوة أي شخصيةللمشاركة لأن المصالح المشتركة تتطلب ذلك، وخلاف ذلك يعد تكهنات شخصية واجتهاداتفردية".

بدوره وصف مصدر في الإطار التنسيقي، لوكالة شفقنيوز، ما يروج له البعض من وجود حراك داخل الإطار التنسيقي، لرفض خطوات الحكومةإزاء دعوة رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، بأنه"أمر غير صحيح، وما هي سوى محاولات للتشويش على الإطار التنسيقي إلى جانبإرباك عمل الحكومة".

وأضاف أن "الدعوة قائمة وسيتم تسليمهاللشرع، وزير خارجية سورية"، مبيناً أن "الخطوات متسارعة في المنطقة، وبالتاليلا بد من خطوات جادة لإعادة الهدوء والاستقرار لسوريا، ومن المؤمل أن يشهد الأسبوعالجاري زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني للعراق".

ولفت المصدر إلى أن "جميع الدول بما فيهاإيران اتفقت على أن الإدارة السورية الحالية تمثل مرحلة انتقالية".

واستجابت الجامعة العربية لطلب رئيس الوزراءالعراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، والذي تقدم بهخلال قمة الرياض في أيار/ مايو عام 2023.

وأعلن السوداني، أن بغداد ستستضيف القمةالعربية الـ34 في 2025، بعد موافقة الجامعة العربية وتنازل سوريا عن استضافةالدورة المقبلة لصالح العراق.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد قبل أيامخلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجيةالسوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباًجداً"، مشيراً إلى أن "القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/ مايوالمقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوريالانتقالي أحمد الشرع".