منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره السعودي في بطولة آسيا

2025-02-16 17:25:03 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق منتخبنا الشبابي اليوم الأحد فوزاً مهماً على نظيره السعودي بهدف دون رد لحساب منافسات المجموعة الثانية، في كأس آسيا للشباب (تحت 20 عاما) المقامة بالصين.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أموري فيصل في الدقيقة (25) من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع سكنت شباك المنتخب السعودي.وبهذا الفوز أرتفع رصيد منتخبنا الشبابي الى (4) نقاط أثر تعادله في المباراة الأولى أمام نظيره الكوري الشمالي بهدف لمثله وفوزه اليوم على السعودية بهدف دون رد.وفي مباراة أخرى تغلب منتخب الأردن على نظيره الكوري الشمالي (2/1) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مركز لونجهوا الثقافي والرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعةوسجل إبراهيم صبرة هدفي الأردن، في الدقيقتين السادسة و(71)، فيما أحرز ري جونج-دوك هدف كوريا الجنوبية الوحيد، في الدقيقة (83) من ضربة جزاء.



