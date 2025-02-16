الأمن الوطني: القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني في كركوك

2025-02-16 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني استهدف مواطنة أجنبية في كركوك.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني استهدف مواطنة أجنبية، وذلك ضمن حملة "احنا بظهركم" لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وأضاف، "بدأت تفاصيل العملية بعد ورود شكوى إلى إحدى السفارات العراقية من قبل مواطنة أجنبية تعرضت للابتزاز من قبل مواطن عراقي، وتم تحويل الشكوى إلى جهاز المخابرات العراقي الذي قام بدوره بإحالة القضية إلى مديرية أمن كركوك حسب الاختصاص المكاني".وتابع "بعد عرض القضية على قاضي محكمة تحقيق كركوك المشرف على أعمال الجهاز، تم استحصال أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".وأوضح الجهاز أنه "بفضل تكثيف الجهد الاستخباري والميداني، استطاعت مفارزنا في تحديد هوية المتهم وموقعه في محافظة كركوك، حيث تم تشكيل فريق مختص تمكن من إلقاء القبض عليه وضبط الشرائح الهاتفية التي استخدمها في عمليات الابتزاز".