2025-02-16 17:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت مصادر من واشنطن، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، ان الادارة الأمريكية، تبلّغت من الحكومة العراقية انها تريد بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.

وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، ان "بلاغ بغداد لواشنطن تضمن رغبتها التخلّي عن الاتفاق المعقود بين البلدين، الذي ينصّ على انسحاب القوات الأمريكية بحلول شهر ايلول سبتمبر 2025 المقبل في مرحلة أولى".

وكان العراق والولايات المتحدة، قد أعلنا في 27 من أيلول 2024، إن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.

وأوضح البيان المشترك أن "التحالف ستنتهي مهمته خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر/أيلول 2025" مضيفا أن "المهمة العسكرية للتحالف في سوريا ستستمر حتى سبتمبر/أيلول 2026".

وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في وقت سابق من أيلول 2024 إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل.

وأوضحت مصادر لوكالة رويترز قبل أيام أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف -الذي تقوده أمريكا- بحلول سبتمبر/أيلول المقبل والبقية بحلول نهاية عام 2026.