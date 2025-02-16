طفل من السليمانية يصبح الأول على مستوى العالم في الرياضيات

2025-02-16 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز طفلان من السليمانية وأربيل، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، بالمركزين الأول والثاني على مستوى العالم في المسابقة الدولية للرياضيات.

وفاز الطفل (لاوي هه ريز) من السليمانية بالمرتبة الأولى، فيما حل (عبد الله بيشوا) بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية للحساب الذهني بمشاركة دولية واسعة.

وأقيمت أمس السبت في العاصمة بغداد ولأول مرة في العراق، مسابقة للحساب الذهني بمشاركة 16 دولة بـ 477 مشاركاً.



