2025-02-16 18:18:04 - المصدر: ايشان

حقق منتخب العراق فوزاً ثميناً على نظيره السعودي بهدف نظيف سجل من ركلة حرة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً. وسجل أموري فيصل هدفا عالميا لمنتخب “أسود الرافدين” في الدقيقة الـ25 منح فيه المنتخب الفوز والنقاط الثلاث وصدارة المجموعة. وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى للعراق علي مخلد في الدقيقة الـ25 […]

ظهرت المقالة بهدف عالمي.. العراق يحقق فوزاً ثميناً على السعودية ويعتلي صدارة مجموعته في كأس آسيا للشباب أولاً على ايشان.



