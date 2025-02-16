2025-02-16 18:18:04 - المصدر: ايشان

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وعبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمجموعة من الأبنية المدرسية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع “إيدوبا” التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص ضمن نشاطات صندوق العراق للتنمية. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “العمل التنفيذي تم إطلاقه لتشييد […]

ظهرت المقالة السوداني: العراق يحتاج إلى ١٠ آلاف مبنى مدرسي لإنهاء الدوام المزدوج أولاً على ايشان.



