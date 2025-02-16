2025-02-16 18:18:04 - المصدر: ايشان

نفى مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، ما يُتداول بشأن وجود أنشطة معادية لسوريا داخل الأراضي العراقية، تحت إشراف أي جهة خارجية. صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نقلت عن مصدر في الحكومة العراقية قوله، إن “الحديث عن دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى العراق أو إدارتهم أي عمليات داخل الأراضي العراقية تحت إشراف أي جهة خارجية، […]

ظهرت المقالة العراق ينفي مزاعم إنشاء “غرفة إيرانية” تضم عناصر من الجيش السوري السابق أولاً على ايشان.



