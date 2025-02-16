2025-02-16 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الثورةالرياضي في محافظة كركوك، يوم الأحد، أن الاستثمار حول أقدم نادٍ في العراق إلىركام ونفايات وألغى تاريخاً حافلاً بالمباريات والانتصارات، مشيرة إلى أن الشركةالمنفذة نكثت بوعودها التي كانت تقضي بأن يكون الاستثمار رياضياً وتجارياً، لكنهالم تنفذ الجزء الرياضي من المشروع.

تاريخ حافل بالإنجازات

وقال رئيس نادي الثورة، فاضل أسود،لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الثورة الرياضي يُعتبر واحداً من أقدم 5 أنديةرياضية تأسست على مستوى العراق، حيث تم تأسيسه عام 1955، وله تاريخ حافلبالإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، كما شارك في بطولات عربيةوآسيوية وعالمية".

وأضاف أسود، أن "في العام2016، تم تحويل أرض النادي للاستثمار، لكننا اليوم دخلنا عام 2025 ولم يُنفذ منالمشروع سوى 10% فقط، بينما يخيم الخراب على الملعب، الذي كان من المفترض أن يكونقد اكتمل بالكامل".

وأشار إلى أن "النادي اضطرإلى إيقاف العديد من الأنشطة الرياضية بسبب عدم وجود ملاعب، ولم يتبقَّ سوى قاعةالمصارعة، رغم أن النادي يضم عشرات الرياضيين من مختلف مكونات كركوك، الذينيمارسون رياضات متنوعة، وبعضهم أبطال على مستوى العراق".

وعود كاذبة واستثمار غير مكتمل

من جانبه، قال فاهم محمد، عضوالهيئة الإدارية لنادي الثورة، لوكالة شفق نيوز، إن "معاول الاستثمار حولتنادي الثورة إلى دمار كامل، ولم يبقَ شيء جميل في هذا النادي"، مبيناً أن"الاتفاق مع شركة نسيم دوكان كان يقضي بأن يكون المشروع تجارياً ورياضياً،لكن الشركة نكثت بالاتفاق، حيث دمرت الملاعب ولم تنفذ أي خطوة في الجزء الرياضي،بل ركزت فقط على الجانب التجاري من خلال بيع المحال، بينما أهملت كلياً تطويرالمنشآت الرياضية".

وأضاف محمد، أن "المشروعيعاني من الفساد والتأخير"، مشدداً على ضرورة "تدخل وزارة الشبابوالرياضة لسحب المشروع من الشركة وإعادة النادي إلى وضعه السابق، نظرًا لأنه واحدمن أعرق الأندية الرياضية في العراق".

وأشار إلى أن "الشركة خططتلتحويل واحد من أقدم الملاعب في كركوك والعراق إلى مركز تسوق (مول)، وبعد توقيعالعقد مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الاستثمار الوطنية، قامت في نيسان 2017بإرسال الجرافات لهدم مدرجات المشجعين".

ملعب الثورة: إرث رياضي مهدور

ويُعد ملعب نادي الثورة الرياضي،الواقع وسط كركوك، من أقدم الملاعب في المحافظة والعراق، حيث تأسس عام 1955، وكانيُعتبر المعقل الرئيسي لأبطال العراق والعرب وآسيا والعالم في بطولات المصارعةوالملاكمة وألعاب القوى.

وأسس النادي وملعبه الرياضي كمالعبد القادر، وكان يعرف سابقاً باسم "النادي الفيصلي"، وقد صممته شركةمحلية قبل العام 1954، لكن بعد تغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري في 14تموز 1958، تم تغيير اسمه إلى نادي الثورة الرياضي.

على مدار 60 عاماً، استضاف الملعببطولات عديدة، منها بطولات الدوري العراقي الممتاز وكأس العراق، كما احتضن مبارياتمن بطولة كأس فلسطين التي شاركت فيها منتخبات فلسطين، السعودية، والكويت.

جريمة بحق رياضة كركوك

من جانبه، قال عضو مجلس محافظةكركوك، أحمد رمزي كوبرلو، لوكالة شفق نيوز، إن "إحالة النادي للاستثمار لمتكن استثماراً بل استعماراً واستهدافاً للمنشآت الرياضية، وهذا يُعد جريمة بحقرياضيي كركوك".

وأضاف كوبرلو، أن "هذا الصرحالرياضي العظيم تحول إلى مكب للنفايات، فمن المسؤول عن هذه الجريمة؟ كيف يمكنتدمير أقدم نادٍ رياضي في كركوك؟".

وتابع "ماذا نقول لمؤسسي هذاالنادي؟ ماذا نقول للمرحوم عزالدين قوجوا؟ ماذا نقول للفرق العربية التي لعبت هنا؟ماذا نقول للأبطال الذين تخرجوا من هذا النادي، مثل أبطال المصارعة وأبطال كرةالسلة مجيد عبد الحميد وعبد الوهاب الساعدي؟ ماذا نقول للراحل أحمد راضي، الذي لعبعلى هذا الملعب؟ وماذا نقول عن الرياضيين الذين أُعدموا بسبب هذا الملعب؟".

وأشار كوبرلو، إلى أن "الناديتعرض للتدمير الكامل، وتحول إلى مكب نفايات للإطارات والكراتين وبيع الموادالإنشائية، تحت ذريعة الاستثمار وبناء الأبراج التجارية".

وفي الختام، دعا وزير الشبابوالرياضة ولجنة الشباب والرياضة النيابية إلى "زيارة كركوك لمعاينة الواقعالكارثي للمنشآت الرياضية في المحافظة، وما آلت إليه بسبب الاستثمار العشوائي".